Япония надеется на сотрудничество с РФ по Марсу и Луне

Токио, 22 ноября. Богатый опыт России в освоении космоса и технологии Японии должны стать основой для сотрудничества двух стран в изучении Луны и Марса. Об этом рассказал руководитель пилотируемых космических технологий и инновационного центра космических экспедиций японского аэрокосмического агентства JAXA Коити Ваката.

По его словам, надежность технологий японских конструкторов доказана такими проектами как модуль «Кибо» на Международной космической станции, грузовик «Конотори» и исследовательский корабль «Хаябуса-2». Как пишет РИА Новости, Токио и Москва совместно могут внести существенный вклад в дело мирового развития освоения космоса, а также в области изучения и освоения Лены и Марса.

Ранее Роскосмос заявил о разработке новой госпрограммы освоения Луны. Председатель научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев подчеркнул, что программа будет включать задачи, на реализацию которых потребуются сотни миллиардов рублей.