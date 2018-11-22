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Шойгу от лица Минобороны РФ выразил соболезнования родным начальника ГРУ

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Шойгу от лица Минобороны РФ выразил соболезнования родным начальника ГРУ

Москва, 22 ноября. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и друзьям начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что слова поддержки и искренние соболезнования родным и близким начальнику ГРУ Шойгу выразил от лица всего руководства министерства обороны.

Как сообщалось ранее Коробов скончался накануне на 63-м году жизни. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью. В январе 2016 года он был назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ — заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

Автор: Ярослава Замысловатова
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