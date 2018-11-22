Сирия сегодня: Пентагон намерен разместить наблюдательные посты на севере САР, саперы разминируют Даръа

Сирия, 22 ноября. Военное ведомство США намерено установить наблюдательные посты на севере страны. Инженерные подразделения сирийской армии приступили к разминированию города Даръа одноименной провинции.

США установят посты на севере САР

Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис сообщил, что Соединенные Штаты Америки установят наблюдательные пункты на севере Сирийской Арабской Республики.

Таким образом власти США намерены успокоить Турцию, руководству которой не нравятся отношения Вашингтона с силами самообороны сирийских курдов (YPG).

Напомним, официальная Анкара ранее не раз обвиняла США в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых в Турции считают террористической организацией, связанной с «Рабочей партией Курдистана».

Разминирование Даръа

Инженерные подразделения САА приступили к разминированию и уничтожению изъятых у боевиков боеприпасов в населенных пунктах вокруг города Даръа одноименной провинции. Об этом сообщил представитель армии Сирии.

«Мы приезжаем на разминирование по вызовам, которые поступают в том числе и от крестьян, проживающих в поселках вокруг Даръа. Находим бомбы даже на полях, рядом с жилыми домами. Боеприпасы мы транспортируем на специальные склады, после чего уничтожаем или передаем в действующую армию», — сообщил сапер Мулязим Мухаммад Сами.

Кроме того, работают взрывотехники и в самом населенном пункте Даръа, центр которого ранее был разрушен радикальными исламистами. Сейчас военные проверяют улицы на наличие мин-ловушек в развалах домов и подземных тоннелях. Только после этого строители расчищают завалы.

Военный САА пострадал в Латакии

Один военнослужащий армии Сирии пострадал при обстреле боевиков провинции Латакия. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Швейхба, Вреде, Шейх-Айса провинции Алеппо и района Хара города Алеппо. Ранено два мирных жителя. В результате обстрела населенного пункта Караманли провинции Латакия ранен один военнослужащий вооруженных сил САР», — значится в сообщении Центра.

Стоит также отметить, что за минувшие сутки российские специалисты Центра провели две гуманитарные акции. Одна в населенном пункте Джафар-Мансур (провинция Алеппо), там было выдано 450 проднаборов общим весом почти 2 тонны, вторая в провинции Латакия, где работники международного аэропорта «Хмеймим» получили 90 продовольственных наборов общим весом около 390 килограммов.