Курский сенатор Богданов написал заявление об увольнении

Курск, 22 ноября. Сенатор от Курской области Виталий Богданов написал заявление об увольнении. Об этом в четверг рассказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов.

«В комитет поступило заявление Богданова о досрочном сложении полномочий», — уточнил Кутепов.

По данным РИА Новости, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего главы Курской области Александра Михайлова.

Планируется, что Михайлов будет наделен сенаторскими полномочиями в конце этого месяца или начале декабря.

Напомним, Михайлов руководил регионом в течение 18 лет, в ноябре он получил мандат депутата Курской облдумы.