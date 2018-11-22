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Донбасс: гумконвои из России прибыли в Донецк и Луганск

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Донбасс: гумконвои из России прибыли в Донецк и Луганск

Москва, 22 ноября. Автоколонны из России с гуманитарной помощью прибыли в Донецк и Луганск, сообщили в МЧС России.

В состав 83-й колонны гуманитарной помощи вошли детские продуктовые наборы, а также медикаменты и медицинское имущество. Груз был сформирован в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Общий вес гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик составил более 400 тонн.

Автомобили из России пересекли государственную границу около четырех часов утра по московскому времени. После этого колонна разделилась на две — часть грузов последовала в направлении пункт пропуска «Донецк», а другая — «Матвеева Кургана».

Гуманитарная помощь уже прибыла в Донецк и Луганск, передает РИА Новости.

Донбасс: гумконвои из России прибыли в Донецк и Луганск

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Донецкой и Луганской народных республик сделают все для восстановления мира в Донбассе.

Автор: Катерина Иванова
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