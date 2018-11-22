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Журналистов нескольких СМИ эвакуировали после сообщения о бомбе в Алма-Ате

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Журналистов нескольких СМИ эвакуировали после сообщения о бомбе в Алма-Ате

Алма-Ата, 22 ноября. В редакцию казахстанского телеканала КТК в Алма-Ате поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Из здания по адресу площадь Республики, 13 эвакуируют людей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналистов нескольких СМИ эвакуировали после сообщения о бомбе в Алма-Ате

В этом здании расположены редакции нескольких крупных республиканских СМИ: телеканалы КТК, «Евразия», НТК, радиостанции «Европа плюс», «Ретро FM», медиа-портал Caravan.kz и газета «Караван». Как сообщила официальный представитель ДВД Алма-Аты Салтанат Азирбек, экстренные службы города проводят меры первичного реагирования.

«В редакцию новостей КТК поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Экстренные оперативные службы города проводят меры первичного реагирования, в том числе эвакуация персонала, находящегося в этом здании, — сообщила Салтанат Азирбек.

Журналистов нескольких СМИ эвакуировали после сообщения о бомбе в Алма-Ате

Журналисты вышли из здания. Сотрудники СМИ ждут результатов проверки.

«Холодно, стоим на улице, ждем», — сообщила в комментарии ФАН одна из эвакуированных сотрудниц СМИ.

Журналистов нескольких СМИ эвакуировали после сообщения о бомбе в Алма-Ате

«Всех попросили срочно эвакуироваться из здания», — отметил журналист медиа-портала Caravan.kz.

Журналистов нескольких СМИ эвакуировали после сообщения о бомбе в Алма-Ате

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
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