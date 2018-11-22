Сирия: РФ за сутки зафиксировала 8 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хама

Дамаск, 22 ноября. Российская сторона за минувший день зафиксировала восемь нарушений режима прекращения военных действий в Сирии, турецкая — пять. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские наблюдатели зафиксировали восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 3, Алеппо — 2, Дейр-эз-Зор — 2 и Хама — 1.

Турецкие военные сообщили о пяти нарушениях в провинциях Алеппо и Идлиб.

В ведомстве добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в провинции Хомс.