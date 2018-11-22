«Посмотрите, во что превратился Берлин»: Онищенко раскритиковал алармизм статьи о «борщевичном бедствии» в РФ

Западные СМИ продолжают критиковать Россию буквально за все. На этот раз внимание немецких журналистов привлекла катастрофическая, как им кажется, ситуация с распространением в России сорняка, который называется борщевик. Как пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung, борщевик, который ранее был распространен только на территории Кавказа, буквально заполонил среднюю полосу России, став настоящим стихийным бедствием.

Этот сорняк, достигающий нескольких метров в высоту, захватил территорию более одного миллиона гектаров, вытесняя и губя другие растения, поэтому в Московской области даже ввели штрафы для тех, кто недостаточно эффективно борется с борщевиком, отмечает издание.

Газета утверждает, что «борщевичное бедствие» в России было спровоцировано искусственно, поскольку во времена правления Иосифа Сталина этот сорняк решили культивировать в качестве корма для скота. Однако, говорится в статье, в Советском Союзе не знали, что от борщевика коровье молоко становится горьким.

Впрочем, борщевик — это проблема не только России, но и многих европейских стран, однако в его распространении немецкие журналисты опять-таки винят СССР, называя это растение «местью Сталина». Однако, по данным историков, путь проникновения этого сорняка в Европу был другим, хотя он и связан с Россией, приводит пересказ немецкой статьи РИА Новости.

Комментируя этот материал, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что западные журналисты, критикуя Россию, часто видят соринку в чужом (в данном случае — российском) глазу, не замечая бревна в собственном. То западные СМИ ругают наших мужчин за «слабость», то женщин называют недостаточно красивыми, а теперь добрались до борщевика, отметил он, раскритиковав очередные нападки на нашу страну.

«Знаете, восприятие внешности женщин — это вопрос субъективный, — сказал Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — А что касается объективных данных, то посмотрите, во что превратился Берлин! В свою последнюю поездку в Германию я увидел их столицу в удручающем состоянии. Там город, извините, просто загажен. У нас даже самые захолустные районные центры чище, чем столица кичащейся своей великой историей и экономической мощью Германии. То ли у госпожи [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель уже глаз замылился, то ли мэра Берлина надо гнать, причем очень быстро. Во что превращен город, особенно у Бранденбургских ворот, — это что-то неописуемое!»

Что касается распространения борщевика, то такая проблема в России действительно существует, признал Онищенко.

«Истоки этой проблемы в том, что в советское время люди, еще не обладая современными знаниями, не просчитав возможных последствий, приняли решение разводить борщевик как кормовую культуру для молочного стада нашей страны. Это завезенное в нашу страну растение, которого примерно 70 различных видов, действительно доставляет неприятности, но утверждать, что оно представляет серьезную опасность, я бы не стал».

По словам собеседника ФАН, особенно ему не понравился критический тон немецкой статьи, дескать, в России куда ни глянь — всюду плохо.

«Думаю, немецкие журналисты ситуацию утрируют, хотя очевидно, что этой проблемой нужно заниматься. Было несколько программ по ликвидации борщевика, но они не завершились успехом из-за несовершенства применяемых методов и нарушений предложенной технологии. Да, нам этой проблемой надо заниматься, но с алармизмом, как это преподносится в немецких СМИ, я не могу согласиться. А Берлин, повторю, надо очистить от мусора!» — резюмировал Геннадий Онищенко.

Борщевики — это многолетние растения семейства зонтичных. Род борщевиков насчитывает около 70 видов, 40 из которых встречаются в России. Борщевик — это сорняк, считающийся одним из наиболее опасных растений, произрастающих в нашей стране. В связи с этим в Подмосковье была разработана комплексная программа по борьбе с борщевиком как с растением, представляющим опасность для сельского хозяйства.