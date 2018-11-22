Интернет-магазины в Китае отказались продавать товары Dolce&Gabbana после скандала

Москва, 22 ноября. После расистского скандала в социальных сетях китайские интернет-магазины отказались продавать товары Dolce&Gabbana. Онлайн-сервисы удалили продукцию итальянского модного дома со своих сайтов.

В частности, товары бренда Dolce&Gabbana больше нельзя найти на платформах Taobao, Tmall и JD. В свою очередь китайские знаменитости массово заявляют о разрыве отношений с модным домом. Так, от дальнейшего сотрудничества отказался посол бренда в Китае певец и актер Ван Цзюнькай.

Накануне, как сообщал Infox.ru, из-за скандала был отменен показ Dolce&Gabbana в Китае. Недовольство общества вызвали ролики, опубликованные в социальных сетях модного дома. На них китайская девушка пытается съесть традиционные итальянские блюда с помощью палочек, однако у нее ничего не получается.

Видео вызвали шквал критики в социальных сетях. Пользователи назвали их расистскими и основанными на стереотипах, которые не соответствуют правде. Как передавал телеканал «360», усугубили ситуацию снимки переписки, которая велась в Сети с одной из клиенток из Азии со страницы модельера Стеффано Габбаны. Позже модный дом сообщил, что аккаунт был взломан.