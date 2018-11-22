Глава МИД Японии ушел от ответа о принадлежности Курильских островов

Токио, 22 ноября. Глава МИД Японии Таро Кано не стал называть южные Курильские острова «истинно японскими территориями», как обычно именуют их члены правительства страны и высокопоставленные японские лица. Об этом в четверг передает агентство Kyodo News.

По данным издания, глава дипломатического ведомства Японии не стал прямо отвечать на соответствующий вопрос журналиста о Курилах.

«Так как скоро будут очередные переговоры, я хотел бы воздержаться от высказываний на этот счет», — указал японский министр.

Планируется, что следующая встреча на высшем уровне между Россией и Японией состоится в Аргентине, где в конце ноября пройдет саммит G20.

Ранее глава японского МИД также ушел от ответа, будет ли Токио в рамках предстоящих переговоров с Москвой по территориальному вопросу учитывать положения декларации о российско-японских отношениях от 1993 года. Токийская декларация от 1993 года указывает на готовность РФ и Японии вести переговоры по принадлежности всех четырех южных Курильских островов.

На прошедшей в середине ноября в Сингапуре встрече российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации двусторонних переговоров о заключении мирного соглашения на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.