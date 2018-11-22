«Наказали за преданность»: в Крыму прокомментировали приговор Ганышу на Украине

Симферополь, 22 ноября. Приговор бывшему депутату крымского парламента Василию Ганышу, которого на Украине обвинили в государственной измене, является издевательством. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

Ранее Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша, который был депутатом крымского парламента до воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, к 12 годам лишения свободы. В Киеве его обвинили в государственной измене. Украинская сторона уточнила, что Ганыш участвовал в голосовании за Конституцию Крыма, а также в выборах в Феодосийский горсовет июле-сентябре 2014 года.

В Крыму прокомментировали приговор Ганышу на Украине. Как пишет РИА Новости, Константинов уточнил, что «приговор украинского суда выглядит как издевательство». Он подчеркнул, что Ганыш был сторонником Украины в Крыму, он упорно разговаривал на украинском языке, когда государственным был русский, и его наказали за преданность.

«Его за эту преданность наказали те самые националисты», — сказал он.

По его словам, украинцы должны знать об этом, чтобы увидеть, что представляет собой нынешняя украинская власть.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, кого Киев будет сажать за поездки в Крым. Верховная рада приняла закон, по которому за незаконное пересечение границы Украины россиянам грозит лишение свободы сроком до трех лет, а при повторном нарушении — до восьми лет.

В частности, уголовному преследованию подвергнутся все, кто отдыхал в Крыму, — принятый Радой закон обещает наказание для тех, кто проникает на украинскую территорию, к которой Киев по-прежнему относит Крым, «вне пунктов пропуска через государственную границу Украины». В то же время в документе есть особая оговорка: «с целью причинения вреда интересам государства».

Бывший депутат украинского парламента Спиридон Килинкаров пояснил в студии программы «Время покажет» на Первом канале: «Размытые формулировки для того и прописаны, чтобы этот закон можно было применять выборочно в отношении любого гражданина РФ, который потенциально мог бы незаконно пересекать границу, приезжая в Крым».