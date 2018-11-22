Названы сроки разработки спасательного скафандра для «Федерации»

Москва, 22 ноября. Научно-производственное предприятие «Звезда» планирует представить прототип спасательного скафандра для пилотов нового российского корабля «Федерация» до конца 2018 года. Об этом сообщил главный конструктор предприятия Сергей Поздняков.

«Да, прототип мы обещали сделать до конца года, хотя по контракту у нас работы продолжатся и в следующем году», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Поздняков добавил, что часть фрагментов уже произведена, в настоящее время идет работа над надуваемой оболочкой с новым способом надевания и новой системой вентиляции.

«Если получится, может быть, до конца года успеем провести презентацию», — сказал конструктор.

При этом он уточнил, что до презентации необходимо запатентовать новые технические решения, которые были использованы в скафандре.

Как ранее отмечал Поздняков, скафандр будет состоять из двух оболочек — герметичной и силовой. Конструктор отметил, что костюм должен быть удобным и быстрым в использовании, поскольку в случае разгерметизации он должен спасти жизни космонавтов.