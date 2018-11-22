«Варшава под аплодисменты встречает планы Вашингтона»: США собираются ремонтировать военные объекты в Польше

Вашингтон, 22 ноября. Армия США собирается ремонтировать военные объекты в Польше. На эти цели Вашингтон готов выделить подрядчикам около 50 миллионов долларов, говорится в проекте соответствующего документа.

Как пишет RT, речь идет о строительстве новых зданий, ремонте дорог, электротехнических и природовосстановительных работах. При этом проект касается как американских, так и польских военных объектов в стране. По мнению политолога-американиста Михаила Синельникова-Оришака, «Варшава под аплодисменты встречает планы Вашингтона».

«США рассматривают Польшу как одну из главных опорных точек в Европе. Для Вашингтона это запасной сухопутный авианосец и плацдарм для систем ПРО», — сказал Синельников-Оришак в комментарии RT.

Эксперт отметил, что Варшава поддерживает Вашингтон как своего стратегического союзника по НАТО и при необходимости позволит американцам нарастить военную инфраструктуру в стране.

Согласно проекту, ремонтные работы рассчитаны на срок до пяти лет. Инженерный корпус ВС США также опубликовал документы, согласно которым планируется строительство дополнительных железнодорожных путей на авиационной базе Повидз в Польше. Здесь собираются оборудовать узел снабжения для хранения имущества сухопутных войск США.

Как отмечает RT, ради интересов американской армии польские власти планируют вырубить 38 гектар лесного массива неподалеку от Повидза. Примечательно, что леса в этом районе находятся под защитой проекта Natura 2000, направленного на сохранение популяции редких видов животных.

В документах отмечается, что США также планируют расширить свою военную инфраструктуру в Германии, Чехии, Бельгии и Нидерландах. При этом в Польше США создают свои военные проекты начиная с 90-х годов. По мнению политолога Синельникова-Оришака, сейчас финансирование усилилось в связи с обострением отношений России и Штатов. Наращением своего военного присутствия в Восточной Европе Вашингтон пытается показать Москве, что рядом есть еще одна точка, «угрожающая национальным интересам России».

«А если в Польше развернут системы ПРО, которые легко оборудуются в ракеты, то это уже прямая опасность для нашей страны», — отметил эксперт.

Ранее стало известно о планах польского руководства создать военную базу и назвать ее Форт Трамп — в честь президента США. В Москве на это отметили, что Россия будет вынуждена отреагировать на создание американской базы в Польше как на прямую угрозу.