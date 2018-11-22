В Госдуме предложили приравнять колбасу к сигаретам

Москва, 22 ноября. Колбасные изделия необходимо по аналогии с табачной продукции маркировать стикерами, предупреждающими о вреде употребления данных продуктов, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее предложение парламентарий направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Милонов отметил, что не вся колбаса на прилавках российских магазинов отличается высоким качеством, и ее употребление может привести к ожирению и способствовать развитию онкологических заболеваний. Депутат считает, что о вреде продукта необходимо информировать потребителей, передает News.ru.

Также обеспокоенность в связи с популярностью колбасных изделий в России выразил экспертный совет при правительстве РФ. Специалисты предложили ввести акцизы в размере 160 рублей за один килограмм колбасы, сосисок или бекона.

Диетологи во мнениях по поводу инициатив разошлись. Врач-диетолог Алексей Ковальков призвал разделять колбасы на качественные и низкосортные. По его словам, хорошая колбаса не способна навредить здоровью. Эксперт напомнил, что на колбасных изделиях жило военное поколение, а докторская колбаса была придумана, чтобы укрепить здоровье людей.

«Проблема в том, что никогда не знаешь, что в колбасу положили. Давайте оценивать колбасные изделия по качеству, по пятибалльной системе. Например, той, где нет мяса вообще, присваивать один балл. Хорошей колбасе — четыре-пять баллов», — предложил Ковальков.

По мнению диетолога, облагать акцизами необходимо некачественные продукты. Это, считает врач, заставит производителей не добавлять вредные ингредиенты в продукт.