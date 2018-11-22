В НАТО увидят реальное падение небес: Альянс кодифицировал ракету «Буревестник»

В НАТО кодифицировали новейшую российскую межконтинентальную крылатую ракету с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист The Diplomat Анкит Панда.

«Обновление от источника: российская крылатая ракета c ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall, что дословно можно перевести как «Падение небес», — значится в сообщении.

По словам российского военного аналитика, главного редактора журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского, новое название российской крылатой ракеты вполне соответствует ее характеристикам.

«В первую очередь вспоминается мелодия Skyfall из очередного фильма про Бонда. Считаю, что обозначение НАТО вполне соответствует нашей крылатой ракете. Характеристики очень подходят, так как в случае ее применения в НАТО увидят реальное падение небес. Для нас это хорошая новость, для них не знаю, потому что если написанное журналистами правда, значит, Альянс признал, что изделие реальное, что оно идет на вооружение российской армии. Вот и присваивают ему такой индекс», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Можно предположить, что код SSC-X-9 Skyfall российская межконтинентальная ракета получила из-за того, что траектория ее полета с учетом чрезвычайно продолжительного времени маневрирования позволяет преодолевать любые противоракетные рубежи вероятного противника.

«Но если говорить честно, то иностранные названия мне не очень нравятся, «Буревестник» вполне нормальное, особенно если учитывать, что у нас раньше были сторожевые корабли проекта 1135 с шифром «Буревестник», — заключил Виктор Мураховский.

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о новейших и уже испытанных образцах вооружения, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди представленных образцов были авиационный гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ракетный стратегический комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и лазерное оружие «Пересвет».