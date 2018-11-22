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Донбасс: Россия передала жителям ДНР 300 тонн гумпомощи

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Донбасс: Россия передала жителям ДНР 300 тонн гумпомощи

Донецк, 22 ноября. Россия передала жителям Донецкой народной республики около 300 тонн гуманитарной помощи, сообщили в МЧС ДНР.

Очередная колонна МЧС России в 83-й раз привезла в Донецк гуманитарную помощь для жителей республики. В состав гумпомощи вошли детские продуктовые наборы, а также медицинские препараты. 

«Общий вес груза составил около 300 тонн», — приводит слова представителей ведомства ДНР РИА Новости.

В настоящее время на складах началась разгрузка гуманитарной помощи.

Донбасс: Россия передала жителям ДНР 300 тонн гумпомощи

Предыдущая автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 октября.

Напомним, гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик доставляется с августа 2014 года. В Донбасс уже отправлено около 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Автор: Катерина Иванова
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