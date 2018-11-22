Донбасс: врачи ДНР помогают населению на подконтрольных Киеву территориях

Донецк, 22 ноября. Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса продолжает действовать в ведущих учреждениях здравоохранения Донецкой народной республики. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения ДНР.

Отмечается, что в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении врачебную помощь оказывают в том числе жителям Донбасса, которые живут на подконтрольной Киеву территории. Как рассказал один из пациентов, который приехал в лечебное учреждение из города Дзержинск, он считает Донецк своим родным городом. Он поблагодарил медицинский персонал за возможность приезжать лечиться.

Как уточнила врач-офтальмолог Полина Клименко, часто к врачам обращается население Донецкой области, подконтрольной Киеву. Они проходят полный осмотр, медики ставят диагноз и лечат их в том же порядке, что и пациентов из ДНР.