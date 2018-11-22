Концерт рэпера Хаски отменили в Волгограде

Волгоград, 22 ноября. Концерт рэп-исполнителя Хаски в Волгограде отменен, денежные средства за билеты будут возвращены в день запланированного выступления. Об этом в четверг рассказал представитель клуба Royal Bar.

Как отметил представитель Royal Bar, где 23 ноября должен был пройти концерт музыканта, выступление артиста отменено, передает РИА Новости.

«Раскуплено около одной тысячи билетов, деньги будут возвращены в день запланированного концерта», — рассказал собеседник.

При этом он не стал уточнять причины отмены запланированного концерта.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что рэп-музыканта Хаски задержали в Краснодаре после того, как он выступил на крыше машины перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт, но он был отменен.

Как ранее сообщалось, краевая прокуратура направила предостережение отменить концерт музыканта владельцам зала Arena Hall.