Серийного маньяка-убийцу повторно приговорили к пожизненному сроку в Новосибирске

Москва, 22 ноября. В Новосибирске суд повторно поговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка-убийцу Евгения Чуплинского, жертвами которого стали 19 женщин. Об этом сообщила в четверг областная прокуратура.

Как отмечается в сообщении, при повторном рассмотрении дела бывшего милиционера оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности найдено не было.

«При новом рассмотрении дела суд <…> приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, Чуплинский должен выплатить по одному миллиону рублей в качестве моральной компенсации пяти пострадавшим. Ранее к пожизненному сроку суд приговорил 52-летнего преступника в марте, однако вердикт был отменен Верховным судом из-за процессуальных нарушений.

Чуплинский был признан виновным в убийстве 19 женщин в феврале. По версии следователей, экс-милиционер совершил преступления в период с 1998 по 2005 год. С молодыми женщинами он знакомился на улицах Новосибирска, затем он увозил жертв в безлюдные места, где убивал их, а тела расчленял. Преступления, совершенные Чуплинским, раскрывались более 10 лет.