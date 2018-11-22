ФАН публикует фото тела погибшего на ВПП в «Шереметьево» мужчины

Москва, 22 ноября. Самолет сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту «Шереметьево». В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии погибшего Альберта Епримяна с места трагедии.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выходил на взлет, когда Епримян вышел на ВПП. От полученных травм при столкновении мужчина скончался.

Как оказалось, он был гражданином Армении. Ранее его депортировали из Испании. На борту самолета он устроил дебош, и его сняли с рейса в Москве.

В распоряжении Федерального агентства новостей появились снимки с места трагедии.

Ранее в Росавиации отметили, что создана специальная комиссия по расследованию происшествия. Изучение всех обстоятельств трагедии займет 10 дней.