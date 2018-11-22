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Страны Юго-Восточной Азии заинтересовались российским цифровым телевидением

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Страны Юго-Восточной Азии заинтересовались российским цифровым телевидением

Куала-Лумпур, 22 ноября. Страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересовались российским опытом по переходу на цифровое телевидение. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и телекоммуникаций РФ Алексей Волин.

Волин напомнил, что в конце 2018 года в России завершается переход на полномасштабное цифровое вещание. В РФ построена самая большая в мире сеть наземного эфирного цифрового телевидения. Все это вызывает большую заинтересованность со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Отдельный интерес мы увидели к получению российского контента и к сотрудничеству с российскими телевизионными компаниями, производителями фильмов, сериалов, компьютерных игр», — сказал Волин на полях азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также отметил, что в странах Юго-Восточной Азии происходит заметный рост цифрового рынка и мобильных платформ. При этом крайне обостряется борьба за потребителя медиаконтента. Именно поэтому страны региона находятся в поисках партнеров из-за рубежа, которые могли бы предоставить интересный и качественный контент.

«Свою долю на этом рынке мы вне всякого сомнения получить можем»,  — подытожил Волин.

Автор: Регина Пак
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