Страны Юго-Восточной Азии заинтересовались российским цифровым телевидением

Куала-Лумпур, 22 ноября. Страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересовались российским опытом по переходу на цифровое телевидение. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и телекоммуникаций РФ Алексей Волин.

Волин напомнил, что в конце 2018 года в России завершается переход на полномасштабное цифровое вещание. В РФ построена самая большая в мире сеть наземного эфирного цифрового телевидения. Все это вызывает большую заинтересованность со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Отдельный интерес мы увидели к получению российского контента и к сотрудничеству с российскими телевизионными компаниями, производителями фильмов, сериалов, компьютерных игр», — сказал Волин на полях азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также отметил, что в странах Юго-Восточной Азии происходит заметный рост цифрового рынка и мобильных платформ. При этом крайне обостряется борьба за потребителя медиаконтента. Именно поэтому страны региона находятся в поисках партнеров из-за рубежа, которые могли бы предоставить интересный и качественный контент.