Более 330 интернет-сообществ зацеперов заблокировали с 2016 года в России

Москва, 22 ноября. Более 330 интернет-сообществ зацеперов удалось заблокировать за два года. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в совместном заявлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и АО «Центральная ППК».

В период с сентября 2016 года Роскомнадзор заблокировал более 330 сообществ. Операция проводилась в рамках совместной кампании с ЦППК.

«Группы в социальных сетях — основной канал коммуникации зацеперов и способ популяризации данного движения. Благодаря сотрудничеству с Роскомнадзором удалось разбить «ядро» — самые крупные и массовые группы», — отмечается в сообщении.

Отметим, зацепинг — сезонное увлечение — стал причиной многочисленных смертей. В текущем году погибли три зацепера, в прошлом — два, семь пострадали, а в 2016 году зафиксировано 16 несчастных случаев.