Кожемяко добился для дальневосточников отмены обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС

Москва, 22 ноября. Предложение врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко сделать необязательной установку системы для иномарок, ввезенных на российскую территорию жителями Дальнего Востока, было поддержано российским правительством.

Глава Кабмина Дмитрий Медведев утвердил порядок ввоза подержанных автомобилей дальневосточниками без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, председатель российского правительства дал поручение Росстандарту, Росаккредитации, Минпромторгу, Минэкономразвития, МВД РФ и ФТС России обеспечить применение соответствующего порядка.

Напомним, 16 ноября Медведев встретился с Кожемяко и поддержал его предложение по поводу отмены этой системы для жителей Дальнего Востока.