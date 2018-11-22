Хакер рассказал, как можно взломать любую секретную информацию

Москва, 22 ноября. Один из самых известных в мире квантовых хакеров Вадим Макаров рассказал о методах взлома линий квантовой коммуникации. По его словам, считается, что информация, зашифрованная с помощью квантовой криптографии, недоступна для посторонних. Однако, по данным специалиста, из-за технического несовершенства систем, которые используют в своей работе квантовые ключи, нужную информацию можно перехватить.

Как пишет РИА Новости, по словам хакера, все компоненты квантовой системы должны пропускать свет насквозь, но в реальности они его еще и немножко отражают, а это создает условия для атаки. Дыры в технической реализации систем дают возможность перехватывать ключ во время его передачи незаметно для обеих сторон.

При этом хакер подчеркнул, что для проникновения в квантовую систему требуется оптическая лаборатория стоимостью под миллион долларов.