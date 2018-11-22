Падение небес: журналист рассказал про кодовое обозначение ракеты «Буревестник» в НАТО

Нью-Йорк, 22 ноября. Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получила кодовое обозначение по классификации Североатлантического альянса. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте журналист издания The Diplomat Анкит Панда.

Update from a source: Russia's Burevestnik nuclear-powered cruise missile has a NATO designator — SSC-X-9 SKYFALL. (USIC also calls this missile the KY30.) — Ankit Panda (@nktpnd) November 20, 2018

«Российская крылатая ракета я ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (примерно можно перевести как «падение небес»)», — написал корреспондент, ссылаясь на собственный источник.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в начале марта текущего года в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже протестированных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить национальную безопасность государства. Среди них — авиационный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник», а также многочисленное лазерное оружие.

Напомним, минувшим летом оборонное ведомство РФ показало видеоролик с тестовыми испытаниями «Буревестника». В военном ведомстве подчеркнули, что низколетящая крылатая ракета с практически неограниченной дальностью и непредвиденной траекторией полета будет несокрушимой для всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны (ПВО).