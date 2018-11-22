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Падение небес: журналист рассказал про кодовое обозначение ракеты «Буревестник» в НАТО

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Падение небес: журналист рассказал про кодовое обозначение ракеты «Буревестник» в НАТО

Нью-Йорк, 22 ноября. Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получила кодовое обозначение по классификации Североатлантического альянса. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте журналист издания The Diplomat Анкит Панда.

«Российская крылатая ракета я ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (примерно можно перевести как «падение небес»)», — написал корреспондент, ссылаясь на собственный источник.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в начале марта текущего года в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже протестированных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить национальную безопасность государства. Среди них — авиационный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник», а также многочисленное лазерное оружие.

Напомним, минувшим летом оборонное ведомство РФ показало видеоролик с тестовыми испытаниями «Буревестника». В военном ведомстве подчеркнули, что низколетящая крылатая ракета с практически неограниченной дальностью и непредвиденной траекторией полета будет несокрушимой для всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны (ПВО).

Автор: Андрей Крылов
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