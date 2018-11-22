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Житель Техаса обнаружил «пульсирующего монстра» в канализации

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Житель Техаса обнаружил «пульсирующего монстра» в канализации

Москва, 22 ноября. Житель американского штата Техас обнаружил в канализации «пульсирующего монстра». Видео необычного явления мужчина выложил в Сеть.

На кадрах запечатлен клубок с шевелящимися «щупальцами». Впоследствии выяснилось, что «монстр» на самом деле является колонией червей-трубочников, которые случайно попали в канализацию и, лишившись почвы, стали цепляться друг за друга, образовав своеобразный ком.

«Я был очень близко от них и видел, как они двигаются и извиваются», — рассказал изданию Daily Mail обнаруживший червей американец.

Он пояснил, что сначала не смог понять, что видит перед собой. Ранее черви-трубочники, свернувшиеся в клубок, уже попадали во внимание общественности в 2009 году. Трубочники обитают на дне стоячих водоемов и в загрязненных реках.

Автор: Василий Котов
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