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В Крыму заявили о сигналах из Украины о «новом Майдане»

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В Крыму заявили о сигналах из Украины о «новом Майдане»

Симферополь, 22 ноября. Сигналы, поступающие из Украины, говорят о том, что страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в новый Майдан. Об этом рассказал руководитель крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, главная проблема на Украине – власть. Он уточнил, что происходящее в государстве не выдерживает критики.

По мнению Константинова, ситуация на Украине сигнализирует о том, что неминуем коллапс, который будет реализован в виде нового Майдана. Как пишет РИА Новости, по словам главы крымского парламента, «основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине».

Он считает, что нестабильность в стране вынудит многих украинцев покинуть родину. Напомним, 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС сторонники евроинтеграции заняли главную киевкую площадь — площадь Независимости.

В Крыму заявили о сигналах из Украины о «новом Майдане»

Автор: Алия Садыкова
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