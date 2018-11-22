Пара в Иркутской области обманула банкомат купюрами «банка приколов»

Иркутск, 22 ноября. Мошенники из Иркутской области обманули банкомат Сбербанка с помощью купюр «банка приколов». Об этом говорится в сообщении пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

Отмечается, что таким образом пара получила около 430 тысяч рублей. Инцидент произошел в марте. Молодой человек и девушка купили купюры «банка приколов». Затем они попробовали внести банкноты на счет своей карты. Банкомат зачислил «деньги». Злоумышленники в течение еще нескольких дней скупали подобные купюры в магазинах города и «зачисляли» их на личный счет в том же банкомате.

По данным следствия, в итоге на карте девушки оказались 428 500 рублей. Молодые люди, одному из которых тогда еще не исполнилось 18 лет, снимали полученные таким образом деньги и покупали телефоны, технику и украшения. После задержания оба признали свою вину. Они были приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также осужденные должны возместить ущерб Сбербанку.