Mitsubishi впервые за 11 лет обновила минивэн Delica

Москва, 22 ноября. Японская компания Mitsubishi представила впервые за 11 лет обновленный минивэн Delica. В основном изменения затронули интерьер и экстерьер автомобиля.

Передняя часть машины получила X-образное оформление. Задние фары минивэна сделали больше, а в салоне использовали более качественные материалы. При покупке обновленной «Делики» автолюбители смогут выбрать один из двух вариантов обивки – тканью или кожей.

В целом расположение основных элементов управления в машине не изменилось, однако минивэн нового поколения оснастили более сильной шумовой изоляцией и лобовым стеклом увеличенной толщины.

Kupas Lebih Dalam Varian Mitsubishi Delica 2019, Hampir 600 Juta! pic.twitter.com/qvlVS5KdaP — Agya Club Indonesia (@AgyaClubIndo) November 22, 2018

Новинка будет доступно в двух исполнениях — стандартном и Urban Gear. Последнее отличается решеткой радиатора, колесными дисками и черной отделкой салона. Также в салоне Delica появилась новая центральная панель с большим сенсорным дисплеем. В люксовой версии интерьер машины отделан деревом. Вместительность машины по-прежнему составляет восемь человек.