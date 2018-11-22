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Mitsubishi впервые за 11 лет обновила минивэн Delica

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Mitsubishi впервые за 11 лет обновила минивэн Delica

Москва, 22 ноября. Японская компания Mitsubishi представила впервые за 11 лет обновленный минивэн Delica. В основном изменения затронули интерьер и экстерьер автомобиля.

Передняя часть машины получила X-образное оформление. Задние фары минивэна сделали больше, а в салоне использовали более качественные материалы. При покупке обновленной «Делики» автолюбители смогут выбрать один из двух вариантов обивки – тканью или кожей.

В целом расположение основных элементов управления в машине не изменилось, однако минивэн нового поколения оснастили более сильной шумовой изоляцией и лобовым стеклом увеличенной толщины.

Новинка будет доступно в двух исполнениях — стандартном и Urban Gear. Последнее отличается решеткой радиатора, колесными дисками и черной отделкой салона. Также в салоне Delica появилась новая центральная панель с большим сенсорным дисплеем. В люксовой версии интерьер машины отделан деревом. Вместительность машины по-прежнему составляет восемь человек.

Автор: Василий Котов
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