Panasonic начала продажи телефонов «для бабушек» в России

Токио, 22 ноября. Японская корпорация Panasonic начала продажи на российском рынке кнопочного телефона KX-TU150, который уже прозвали гаджетом «для бабушек».

По данным пресс-службы компании, цена кнопочного телефона равна 2,9 тыс. рублей. В телефоне предусмотрены все необходимые функции и опции, также там имеется кнопка срочного вызова.

Кроме того, в Panasonic KX-TU150 есть функции совместимости со слуховыми аппаратами, что имеет огромное значение для пожилых людей.

Также телефон оборудован светодиодным фонарем, а его аккумулятор позволит пользоваться устройством в режиме ожидания практически целый месяц без дополнительной подзарядки.

В режиме разговора девайс может работать не менее шести часов. Помимо этого Panasonic KX-TU150 оснащен камерой на 0,3 мегапикселя, Bluetooth и разъемом для карты памяти.