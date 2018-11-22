Роскачество подвело итоги исследования туалетной бумаги в России

Москва, 22 ноября. Роскачество завершило всероссийское исследование туалетной бумаги, специалисты опровергли миф о добавлении в продукцию свинца и мышьяка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что эксперты выяснили, безопасна ли ароматизированная бумага и бумага из вторсырья. Для исследования было отобрано 30 наиболее востребованных среди потребителей марок стоимостью от 5,4 до 107 рублей за рулон. Среди них была бумага одного, двух, трех и четырех слоев производителей из КНР, Франции, Италии, а также Германии.

Каждый товар исследовали по 64 параметрам. Специалисты пришли к выводу, что пять марок туалетной бумаги может претендовать на получение государственного «Знака качества».

Эксперты также рассказали, что в туалетной бумаге нет свинца. Также ни в одном из рулонов не нашли мышьяка, хрома, цинка, а также хлора и формальдегида. Кроме того, ученые доказали, что бумага из вторичного сырья, макулатуры, безопасна, как и продукция из первичного сырья — целлюлозы.