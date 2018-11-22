В ФНС рассказали, как рассчитывается налог на имущество

Москва, 22 ноября. Заместитель главы Федеральной налоговой службы России Светлана Бондарчук рассказала, как в 2018 году изменился налог на имущество. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом обязательная к уплате сумма выросла не более чем на 10%.

Бондарчук отметила, что налог рассчитывается в соответствии с параметрами, установленными в регионах и муниципалитетах.

«Если в итоге получившаяся сумма превышает более чем на 10% ту, которую мы начислили за вашу квартиру или дом в прошлом году, мы ее уменьшаем. И вам предъявляем к уплате сумму, выросшую не более чем на 10%», — приводит слова замглавы ФНС KP.ru.

Представитель ведомства уточнила, что такими параметрами налоговая служба руководствуется в тех регионах, где, как в Москве и Московской области, налог на имущество уже три года рассчитывается на основе кадастровой стоимости. При этом в российских регионах, где такая система работает только второй год, действуют понижающие коэффициенты.

Бондарчук напомнила, что на налог по кадастровой стоимости российские регионы переходят постепенно. Полностью на такую систему расчета страна должна перейти в течение четырех лет. При этом каждый год имущественный налог не должен вырастать более чем на 10%.

Граждане России должны оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги до 3 декабря 2018 года.