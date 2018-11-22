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Донбасс: украинские силовики обстреляли Калиново в ЛНР

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Донбасс: украинские силовики обстреляли Калиново в ЛНР

Луганск, 22 ноября. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что киевские военные один раз открыли огонь по позициям Народной милиции в ЛНР. Они применили гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огонь велся по району около населенного пункта Калиново. Всего было выпущено более 60 гранат.

Напомним, с 29 августа на территории действует «школьное» перемирие, введенное контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе из-за начала учебного года. Несмотря на это, украинская сторона продолжает регулярно обстреливать Луганскую и Донецкую народные республики.

Киев начал военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. За время конфликта на этой территории погибло около 10 тысяч человек.

Донбасс: украинские силовики обстреляли Калиново в ЛНР

Автор: Алия Садыкова
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