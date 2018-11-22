Черный список и полное несоответствие: Росконтроль назвал бренды худших говяжьих котлет

Москва, 22 ноября. Росконтроль провел исследование и назвал худшие говяжьи котлеты на российских прилавках. Эксперты исследовали продукцию таких брендов, как «Ложкаревъ», «Черный бык», «Морозко», МЛМ, «Мираторг», «Каждый день», а также «Крутим-лепим».

Сотрудники организации напомнили, что цена указанных котлет составляет 150-660 рублей за килограмм.

Исследователи проанализировали котлеты на соответствие 50 параметрам качества и безопасности, были сделаны пробы на наличие и уровень консервантов и проверена маркировка.

Отмечается, что в котлетах марок «Ложкаревъ», МЛМ, «Мираторг» и «Каждый день» были найдены антибиотики и химиотерапевтические вещества. Для человека они представляют опасность, поскольку могут выработать привыкание к определенным медицинским препаратам и вызвать аллергическую реакцию.

Кроме того, в котлетах «Черный бык», «Морозко», МЛМ, «Каждый день», «Крутим-лепим» найдены листерии, которые отрицательно влияют на нервную систему человека.

По данным ведомства, во всех образцах было обнаружено несоответствие с маркировкой на таре, касающееся содержания белков, жиров и углеводов. В продукции фирм «Ложкаревъ», «Мираторг», «Каждый день» и «Крутим-лепим» найдено мясо птицы, но по какой-то причине оно не указано на упаковке.

По результатам анализа все исследованные образцы добавлены в черный список Росконтроля.