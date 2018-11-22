Украинский суд оставил в силе запрет въезда Басте на Украину

Киев, 22 ноября. Суд отказал музыканту Василию Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, в его исках Службе безопасности Украины и Минкульту. Таким образом, он признал законным запрет въезда рэперу Басте на Украину.

Как говорится в сообщении суда, 22 октября защита российского артиста попыталась оспорить решение в суде.

Напомним, Басту лишили права посещать Украину из-за того, что в одном из интервью он заявил, что «Украина уже не будет той, которая была до войны». Кроме того, он объяснил, что «на Украине нет единой нации, она разделена на Восток и Запад: Восток кормит всю страну, в то время как Западной Украине нужна Европа».

Кроме того, Украины обвиняет Басту в том, что он снялся в «пропагандистском» фильме «Ке-ды». Сам Василий Вакуленко ранее заявил, что не совершал противоправных действий, которые можно отнести к тем, что нарушают безопасность Украины.