Суд оставил под арестом сына экс-руководителя стройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Кемерово, 22 ноября. Областной суд на Кузбассе в четверг оставил под арестом обвиняемого в коррупции по делу о страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» сына бывшего руководителя стройнадзора Кузбасса Эдуарда Комкова.

«Областной суд рассмотрел апелляцию Комкова и оставил ее без удовлетворения, решение Центрального районного суда остается без изменения», — сообщил представитель суда РИА Новости.

Напомним, сын экс-начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой стал 15-м фигурантом уголовного дела по делу о пожаре в «Зимней вишне», жертвами которого стали 64 человека. Его мать ранее также стала обвиняемой по этому делу.

Следствие вменяет Комкову получение взятки в особо крупном размере. По идентичному обвинению арестован Никита Чередниченко и обвиняемый в даче взятки Вячеслав Вишневский, который в настоящее время арестован заочно, поскольку находится в Испании.

Ранее Центральный районный суд Кемерово по прошению следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста сроком до 25 декабря​​​.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, в результатет трагедии погибли 64 человека, большинство из которых — дети.