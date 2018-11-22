Британские ученые обнаружили универсальное средство против рака

Москва, 22 ноября. Британские ученые выяснили, что применяемый в качестве пищевой добавки сахар манноза является универсальным средством против онкологии. Он замедляет развитие раковых клеток, а также усиливает эффект химиотерапии.

Такие результаты показали опыты, проведенные на мышах. Ученые добавляли маннозу в воду, которую пили мыши, или давали им вещество преорально. После этого рост опухоли существенно замедлялся, при этом побочных эффектов манноза не вызывала.

Также ученые проверили, как сахар взаимодействует с цисплатином и доксорубицином — веществами, которые используются в химиотерапии. Выяснилось, что манноза усиливает эффект данных веществ и увеличивает продолжительность жизни мышей.

Ученые отметили, что манноза блокирует поступление углеводов, в том числе глюкозы, в раковые клетки, при этом на жизнедеятельность нормальных тканей организма она не влияет. Как сообщается на сайте EurekAlert!, теперь исследователи собираются выяснить, будет ли манноза эффективна при лечении онкологических заболеваний у человека.

Ранее ученые рассказали об эффективности аспирина при борьбе с раком. Исследователи утверждают, что аспирин помогает снизить количество предраковых полипов.