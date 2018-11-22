Помпео отреагировал на избрание нового президента Интерпола

Вашингтон, 22 ноября. Глава государственного департамента США Майкл Помпео поздравил представителя Южной Кореи Ким Чон Яна с избранием руководителем Интерпола и выразил мнение, что он является достойным начальником данной организации. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

«Он достоин управлять одной из наиболее важных правоохранительных структур в мире, цель которой заключается в следовании букве закона и поддержании безопасности на планете», — написал госсекретарь.

Выборы нового президента структуры прошли на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае. Москва рассчитывала, что победу на них одержит российский кандидат Александр Прокопчук, но новым главой организации стал южнокорейский представитель Ким Чон Ян.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны «нет никаких оснований не соглашаться с этими итогами выборов», хотя они и «проходили в атмосфере давления и вмешательства».