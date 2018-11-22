Скончался начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов | 22 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Скончался начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Ведомство уточняет, что Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни – несколько лет назад врачи диагностировали рак. Однако все это время Коробов продолжал работать. В Министерстве обороны выразили соболезнования родным и близким покойного.

Саперы начали разминирование и уничтожение боеприпасов на юго-западе провинции Даръа На юго-западе провинции Даръа саперы начали разминирование и уничтожение боеприпасов, ранее изъятых у террористов. Об этом журналистам рассказали представители сирийской армии. Работы ведутся и в столице региона, центр которой был разрушен боевиками. Специалисты находят бомбы и боеприпасы рядом с жилыми домами. Их транспортируют в специальные склады, после чего отвозят на уничтожение. Кроме прочего военным приходится проверять на наличие мин-ловушек завалы, на которых следом за саперами приступают к работе строительные бригады.

Полет истребителей пятого поколения Су-57 попал на видео Полет четырех российских новейших многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 попал на видео. На записи, снятой с военно-транспортного самолета Ан-12, видно, как четыре истребителя маневрируют в воздухе, а один из них выполняет фигуру пилотажа – вращение в горизонтальной плоскости. Напомним, Су-57 предназначены для поражения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. А первые 12 самолетов Минобороны РФ получит в 2019 году.