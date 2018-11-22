«Расслабленный подход»: СМИ рассказали, как оружие США попадало в руки террористов в Сирии и Ираке

Вашингтон, 22 ноября. Американское оружие, отправленное в Сирию и Ирак, очень часто оказывалось в руках экстремистов. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.

СМИ рассказали, как оружие США попадало в руки террористов в Сирии и Ираке. Отмечается, что Вашингтону стоит пересмотреть законодательство, а также ужесточить «расслабленный подход» к экспорту вооружения. Автор публикации подчеркивает, что сегодня продажа Вашингтоном оружия не отличается большой стратегической продуманностью.

Издание пишет, что Госдепартамент отчитался о заключении военных сделок на рекордную сумму 75,9 миллиарда долларов в год. При этом американский лидер Дональд Трамп уверен в том, что продажа оружия США, а также поставки самолетов, ракет, систем ПВО и военных технологий за рубеж позволяет создать рабочие места, а также усиливает «влияние» Вашингтона на страны, выбирающие американскую продукцию.

Согласно статистике, с 2002 по 2016 год американцы продали оружие, оборудование и соответствующие услуги подготовки на сумму 197 миллиардов долларов. Его приобрели 167 государств. Журналисты напомнили, что недавно Европейский парламент принял не имеющую обязательной силы резолюцию. Она фактически обвиняет США в том, что «они систематическом нарушают соглашения конечного пользователя и делают мир опаснее».

Издание пишет, что Европу можно понять, стоит лишь вспомнить то, как американское оружие попало в руки террористическим организациям во время боев в Ираке и Сирии. При этом главную выгоду от «расслабленного» американского подхода к экспорту вооружения, по данным СМИ, получила запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

Ранее Сирия обвинила США в поставке оружия террористам через Украину. Первый секретарь департамента международных отношений министерства иностранных дел Сирии Алаа Дин Саид Хамдан обвинил США в поставке оружия террористам через Украину.

В Дамаске считают, что США поставляют оружие запрещенным в России террористическим группировкам «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) и другим через третьи страны. В качестве одного из примеров сирийский дипломат привел поставку сотни тонн оружия боевикам на юге САР через иорданский порт.

«Поставляют огромное число боеприпасов и оружия, — констатировал Алаа Дин Саид Хамдан, — используют третьи страны, как, например, восточноевропейские страны, Украину, балканские страны».

Власти Сирии отметили, что, действуя через посредников, США «играют важную роль на черном рынке в индустрии незаконного оружия».

Кроме того, сообщалось, что новейшее оружие США для сирийской оппозиции попало в руки ИГИЛ1. Британская организация Conflict Armament Research заявила, что боевики «Исламского государства» воюют американским оружием.

По данным доклада британского центра Conflict Armament Research США поставляли вооружение оппозиционным группировкам в Сирии, которые Западом признавались «умеренными» боевиками. Оружие использовалось оппозицией для войны против правительственных сил Сирии с целью свержения законных властей Дамаска.

Британская организация получила доступ к данным, подтверждающим, что американское оружие в конечном итоге попало в руки боевиков террористической группировки «Исламское государство». Эксперты, пришедшие к этим выводам, проанализировали около 40 тысяч единиц оружия, найденных в освобожденных от «Халифата» районах.

Авторы доклада затруднились определить, каким образом оружие попало к игиловцам, однако бывший пресс-секретарь оппозиционного альянса SDF, подконтрольного США, Талал Сило заявил, что Пентагон целенаправленно поставлял оружие «умеренным» оппозиционерам для последующей передачи боевикам «Исламского государства». В данный момент Сило в Турции дает показания против оппозиции и США.

Напомним, эксперты рассказали, что США и Саудовская Аравия оказались лидерами поставок оружия ИГИЛ.

В докладе указывается, что в руках игиловцев находится до 40 тысяч единиц современного оружия, которое может быть использовано не только в Сирии, но и по всему миру.

Ранее бывший пресс-секретарь оппозиционных «Сирийских демократических сил» Талал Сило подтвердил, что «умеренные» боевики получали от Пентагона партии оружия, предназначенные для «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.