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В США умер старейший ветеран Перл-Харбор

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В США умер старейший ветеран Перл-Харбор

Вашингтон, 22 ноября. Старейший из переживших японскую атаку на базу ВМС США Перл-Харбор ветеран Рэй Чавес умер на 107-м году жизни. Об этом сообщает Fox News.

Рэй Чавес умер 21 ноября в Калифорнии. По завещанию ветерана, его похоронят на федеральном военном кладбище штата.

Чавес служил квартирмейстером на корабле ВМС США «Кондор». Судно находилось на базе Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда Япония атаковала позиции США на Гавайских островах.

В результате внезапного нападения были уничтожены 20 американских кораблей и 188 самолетов, погибли 2403 человека. Японская сторона потеряла пять малых подводных лодок и 29 самолетов. После нападения США объявили Японии войну.

Автор: Виктор Мальцев
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