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Врио главы Приморья назвал справедливым решение о ввозе иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС

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Врио главы Приморья назвал справедливым решение о ввозе иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС

Владивосток, 22 ноября. Временно исполняющий обязанности главы Приморья Олег Кожемяко назвал справедливым введение временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток без оборудования ЭРА-ГЛОНАСС, поскольку местные жители тратят деньги на установку кнопки, которая из-за удаленности территорий работает местами.

По словам врио главы Приморского края, предложение местных жителей не оставили без внимания.

«Распространить это не только на Приморье, но и на весь Дальний Восток — совершенно справедливо, поскольку завозят автомобили с правым рулем люди с небольшим достатком, а дополнительно 30 тысяч платить за кнопку, которая не везде работает, смысла никакого не было», — объяснил он.

Кожемяко добавил, что кабинет министров нашел правильное и разумное решение, передает ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе на встрече с Кожемяко глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу на какое-то время разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных транспортных средств без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС​​​.

В среду председатель Кабмина сообщил, что ратифицировал временный порядок ввоза подержанных машин с правым рулем для жителей ДФО, согласно которому в течение 12 месяцев можно будет ввозить одно транспортное средство без монтажа на него данной системы.

Автор: Андрей Крылов
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