Дронам в России разрешат летать под самолетами

Москва, 22 ноября. Цифровую систему, позволяющую беспилотникам и малой авиации летать с пассажирскими и военными воздушными судами, создали в России. Об этом рассказали в компании «Цифровые радиотехнические системы».

Как пишет РИА Новости, разработка основана на функции мониторинга «Альманах», которая непрерывно следит за воздушными участниками на высоте до 20 километров. Как уточнили специалисты, решение связано с необходимостью создания безопасности полётов в нижнем небе, где летают суда малой авиации и дроны.

Ранее сообщалось, что дроны будут контролировать ситуацию на дорогах Москвы. Также дроны для тушения пожаров начнут собирать в Казани в 2020 году.

Компания ARDN Technolgy займется выпуском беспилотных летательных аппаратов для тушения пожаров. Производство специализированных дронов начнется в Казани в 2020 году, рассказал акционер компании Андрей Удод.

Дрон будет создан на уникальной российской беспилотной авиационной платформе «Скиф», а его грузоподъемность не превысит 500 килограммов.