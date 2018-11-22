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Пользователи Android скачали опасные приложения более полумиллиона раз

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Пользователи Android скачали опасные приложения более полумиллиона раз

Нью-Йорк, 22 ноября. Эксперты в сфере компьютерной безопасности обнаружили в магазине приложений Google Play 13 фальшивых игр, которые были замаскированы под настоящие программы и загружены пользователями свыше 500 тыс. раз. Об этом пишет ресурс The Bleeping Computer.

По данным портала, вредоносные приложения были размещены от имени создателя Luis O Pinto. После установки программы сами ликвидировали свою иконку с экрана гаджета и начинали загрузку другого приложения в фоновом режиме.

Кроме того, удалось обнаружить другое приложение, которое было замаскировано под сервис Game Center.

Опасная программа запрашивала разрешение на полный доступ к Сети, а также на автоматический запуск при включении смартфона. После разрешения владельца устройства вирус начинал показывать рекламные ролики на экране после каждой разблокировки экрана.

Автор: Андрей Крылов
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