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Социологи предложили россиянам отказаться от слежки за детьми при помощи гаджетов

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Социологи предложили россиянам отказаться от слежки за детьми при помощи гаджетов

Москва, 22 ноября. Поведение современных детей изменилось с введением в обиход контролирующих гаджетов. Как пишет газета «Известия», например, использование «умных» часов позволяет родителям в одностороннем порядке прослушивать, что происходит вокруг ребенка.

Как объяснили социологи, дети в таких условиях могут потерять самостоятельность и пространственное ориентирование. Кроме того, это ограничивает познавательные способности, а также влияет на отношения родителей и детей. Специалисты добавили, что цифровые технологии образуют инфраструктуру контроля, объединяясь со спутниковыми системами навигации, сетями Wi-Fi, смартфонами.

Гаджеты позволяют родителям быть более спокойными, а ребенку ставит в несвободную ситуацию, в которой он вынужден пребывать 24 часа в сутки.

Социологи предложили россиянам отказаться от слежки за детьми при помощи гаджетов

Автор: Алия Садыкова
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