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В пожаре в здании заброшенного рыбного завода на Камчатке погибли два человека

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В пожаре в здании заброшенного рыбного завода на Камчатке погибли два человека

Петропавловск-Камчатский, 22 ноября. На Камчатке при пожаре в заброшенном здании рыбного завода погибли два человека. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места происшествия.

Пожар произошел в поселке Нагорный в Елизовском районе Камчатского края. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Заброшенное здание рыбного завода полностью выгорело внутри, в пожаре погибли два человека. О причинах возгорания не сообщается.

В пожаре в здании заброшенного рыбного завода на Камчатке погибли два человекаВ пожаре в здании заброшенного рыбного завода на Камчатке погибли два человека

Автор: Виктор Мальцев
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