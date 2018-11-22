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Донбасс: жители села Спартак в ДНР рассказали, почему не хотят покидать прифронтовую зону

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Донбасс: жители села Спартак в ДНР рассказали, почему не хотят покидать прифронтовую зону

Москва, 22 ноября. Жители села Спартак около Донецка рассказали, почему они не хотят уезжать из прифронтовой зоны. Как пишет газета «Известия», Спартак на окраине Донецка — одна из самых горячих точек в прифронтовой зоне Донбасса. Украинские силовики обстреливают населенный пункт почти каждый день.

При этом в селе до сих пор проживают 53 человека, среди которых один ребенок. С приходом холода они запасаются углем и дровами на зиму. Как рассказали сами жители села, основным местом их обитания являются подвалы, чадящие над землей трубами буржуек.

Валентина и Александр Клишковы – жители села – уточнили, что Красный Крест помогает углем, а с Ясиноватой привозят гуманитарную помощь – хлеб, а вот с водой и светом проблема. Жители прифронтовой зоны Донбасса подчеркнули, что под ежедневными обстрелами продолжают верить в перемирие.

Донбасс: жители села Спартак в ДНР рассказали, почему не хотят покидать прифронтовую зону

Автор: Алия Садыкова
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