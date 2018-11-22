«Британия рискует возмездием России»: в Лондоне назвали последствия усиления военной поддержки Украины

Лондон, 22 ноября. Лондон пообещал усилить военную поддержку Украины в целях «защиты свободы и демократии», о чем говорится в статье газеты The Daily Telegraph.

Согласно приведенным данным, власти Соединенного Королевства пообещали заняться усилением военной поддержки Украины, для чего в эту страну направят дополнительное число британских военных, которые будут обучать морских пехотинцев и украинский спецназ. Как сообщил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, у берегов Украины также разместят корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo.

О вероятных последствиях действия Лондона написал британский таблоид Daily Express. В соответствующей статье отмечается, что усиление военной поддержки Украины, предположительно, спровоцирует Россию, что в свою очередь повлечет за собой мировую войну.

«Британия рискует возмездием России, поскольку она отправляет военный корабль на Украину», — пишет Daily Express.

Как считает аналитик британской обороны Эмили Феррис, «существенные действия британских военных могут спровоцировать Москву, и Россия будет вынуждена отреагировать». В случае активных действий вблизи Азова со стороны РФ последует серьезный ответ. Феррис подчеркнул, что Москва будет расценивать действия британских военных на Азове как агрессию.

Украинские СМИ напоминают, сотрудничество между военными Британии и Украины продолжается с 2015 года. Как отметили в Киеве, Лондон намерен продолжать обучение ВСУ до 2020 года.

Напомним, в октября британские военные посетили фрегат «Гетман Сагайдачный» ВМС Украины, чтобы обсудить вопросы предоставления Киеву помощи.