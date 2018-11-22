Работу Фонда ЖКХ продлят до 2026 года

Москва, 22 ноября. Государственная Дума в третьем чтении одобрила продление работы Фонда ЖКХ до 2026 года.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья необходимо в период с 2019 по 2024 годы расселить не менее 530,8 тыс. человек. Объем финансирования программы составит 507 млрд рублей, федеральный бюджет предоставит 432 млрд рублей.

Рабочая группа Госсовета в докладе отметила, что существуют риски недостижения заявленных показателей. К ним отнесли повышение цены из-за роста НДС до 20% и превышение стоимости квадратного метра над установленной Минстроем. Поэтому предлагается «применить индекс-дефлятор при расчете доведенных до регионов лимитов» и предусмотреть возможность их пересчета при увеличении во время исполнения программы среднерыночной стоимости приобретаемого жилья, сообщает «Коммерсант».

К 1 января 2018 года в России признаны аварийными 12,2 млн кв.м. жилья, в котором проживает 748,6 тыс. человек.