Москва, 22 ноября. Мультимедийную систему «Яндекс.Авто» научили узнавать водителей. Отмечается, что новое обновление программного обеспечения российской компании «Яндекс» позволяет распознавать по лицу клиента каршеринга «Яндекс.Драйв».

Как уточнили в компании, водитель после посадки в машину может не вводить логин и пароль. Система поздоровается по имени, а также покажет на навигаторе избранные маршруты. Далее система научится переносить из одной машины в другую предпочтения клиента по радиостанциям. Кроме того, она сама будет подгонять водительское сидение и климат-контроль.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» испытал свой беспилотный автомобиль в зимних условиях. Разработчики автопилота проверили его работу при езде по гололеду, а также его реакцию и действия при внезапном появлении пешеходов на дороге. Кроме того, специалисты проверили систему распознавания дорожной обстановки, которая должна различать знаки в тумане и во время метели, а также ориентироваться на дороге при отсутствии видимой разметки, скрытой под слоем снега.